الحكومة الأسبانية تستأنف الحوار مع الانفصاليين في كتالونيا

اجتمع رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، ورئيس إقليم كتالونيا كيم تورا، لأول مرة منذ خمسة أشهر لاستئناف الحوار مرة أخرى بشأن النزاع على استقلال إقليم كتالونيا.

وجاء في بيان مشترك نشر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بعد اللقاء الثنائي الذي دام حوالي ساعة ونصف الساعة في برشلونة أن كلا الجانبين راهنا على "حوار فعال".

وجاء في البيان أن الطرفين يسعيان إلى إجابة المطالب الكتالونية بمزيد من الاستقلال من خلال "مقترح سياسي"، يحظى "بدعم قطاعات عريضة من المجتمع الكتالوني".

وكان الكتالونيون نظموا استفتاء على استقلال الإقليم في الأول من أكتوبر 2017، بالمخالفة للدستور الأسباني، وأصدروا بعده قرارا بالانفصال عن أسبانيا ما أدى إلى قيام رئيس الوزراء السابق ذي الميول المحافظة ماريانو راخوي إلى وضع الإقليم تحت الإدارة القسرية للدولة.