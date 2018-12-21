الشرطة النمساوية تعلن إصابة شخصين في إطلاق نار بوسط العاصمة فيينا

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل اليوم الجمعة، أن الشرطة النمساوية أعلنت عن وقوع إطلاق ناروإصابة شخصين داخل أحد المطاعم في فيينا، نقلًا عن وسائل الإعلام النمساوية.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقًا.