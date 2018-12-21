مقتل 16 وإصابة 10 اثر سقوط حافلة بوادي ضيق في نيبال

انحرفت حافلة تقل طلبة ومدرسين أثناء رحلة مدرسية عن مسارها وهوت في وادي ضيق في جنوب غرب نيبال اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 10 آخرين، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

ووفقا لضابط الشرطة بريم باهادور شاهي، كانت الحافلة في طريق عودتها إلى بلدة جوراهي من رحلة تعليمية في مقاطعة دانج، عندما وقع الحادث بالقرب من بلدة تولسيبور، على مسافة 430 كلم إلى الغرب من العاصمة كاتمندو.

وقال إن الحافلة "هوت إلى عمق نحو 700 متر. وعثرنا على جثث 13 رجلا و3 سيدات"، موضحًا أن الأشخاص الجرحى الآخرين تلقوا الإسعافات في مستشفى محلي، في حين أن اثنين منهما حالتهما خطيرة.

وتعد حوادث الطرق في نيبال ذات التضاريس الجبلية الوعرة أمرا شائع الحدوث، وشهدت البلاد في السنوات القليلة الماضية توجها نحو مد طرق تربط مناطق نائية بالمدن والبلدات في أنحاء نيبال.

وكان عشرون شخصا قد لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، عندما انزلقت حافلة صغيرة من على الطريق في مقاطعة نوواكوت في وسط البلاد.