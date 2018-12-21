القبض على 48 شخصا في إيطاليا وإسبانيا والأرجنتين بتهمة تهريب الكوكايين

أعلنت شرطة الجمارك الإيطالية اليوم الجمعة إلقاء القبض على 48 عضوا في عصابة كبرى لتهريب المخدرات، تورطوا في تهريب كمية من مخدر كوكايين من أمريكا الجنوبية إلى إيطاليا وإسبانيا.

وقالت وكالة إنفاذ القانون الإيطالية "جوارديا دي فينانزا" في بيان أن شرطة إيطاليا واسبانيا اعتقلتا 31 شخصا، بينهم أشخاص من الدولتين ومن بيرو وكولومبيا والأرجنتين.

وأضافت أن الشرطة الأرجنتينية اعتقلت 17 شخصا آخرين.

وتم القبض على رجل إيطالي نقل إقامته إلى برشلونة قبل سنوات ويوصف بأنه أحد زعماء العصابة. وألقى ضباط من الشرطة الإيطالية والإسبانية القبض عليه خارج فيلا فاخرة كان يقيم بها.