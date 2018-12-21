مطار جاتويك البريطاني يعود للعمل بعد رصد طائرات بدون طيار

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عاد مطار جاتويك في لندن إلى العمل اليوم الجمعة بعد إغلاقه لمدة 36 ساعة بسبب رصد طائرات بدون طيار.

يشار إلى أن مطار جاتويك هو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما.

وتم إغلاق المطار، مساء أمس الأول الأربعاء، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات، وتأجيل سفر عشرات الآلاف من المسافرين.

كما تم نشر معدات عسكرية في إطار محاولات لمنع المزيد من الاضطرابات.

وقال وزير النقل كريس جرايلينج لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن إجراءات الحماية تشمل "قدرات عسكرية" لكنه لم يقدم تفاصيل.

أضاف جرايلينج أنه تم رصد طائرات مسيرة(بدون طيار) حوالي 40 مرة، عندما كان المطار مغلقا.

يذكر أنه تم تجريم تسيير طائرة بدون طيار على بعد كيلومتر واحد أو أقل من أي مطار أو مهبط طائرات في بريطانيا في يوليو، لكن مسؤولي الطيران ونواب البرلمان طالبوا بمد منطقة الحظر لتبلغ خمسة كيلومترات.

ورغم استئناف الرحلات الجوية، فقد حذر المطار عبر حسابه على موقع تويتر من أن هناك "حالات تأخير وإلغاء للرحلات الجوية نتيجة لهذه الأحداث".