خالد بن سلمان: السعودية والإمارات أسهمتا في نجاح محادثات المصالحة الأفغانية

أكد سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عملتا بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرًا، كما نجحتا في الجمع بين الأطراف الأفغانية، وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي المهم.

وقال: "بالرغم من محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب وتغذي الصراعات في المنطقة، ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، إلاّ أننا سنرى في بداية العام المقبل، نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة".

وأشار سموّه إلى أن المملكة ستواصل بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، بذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني الشقيق، وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار.