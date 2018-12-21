موسكو تدعو ألمانيا للنظر بتفاؤل إلى مستقبل «التيار الشمالي- 2»

دعا فلاديمير تشيجوف مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، السلطات والشركات في ألمانيا لمراعاة مصالحها الموضوعية والنظر لمستقبل مشروع "التيار الشمالي- 2" بتفاؤل.

وقال الدبلوماسي الروسي -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- "أعتقد أن لدى الحكومة الألمانية، وخاصة أوساط الأعمال التجارية، ما يكفي من الحس السليم لمراعاة مصالحها الموضوعية بشأن هذا المشروع"، و"أنا متفائل للغاية بشأن مستقبل مشروع (التيار الشمالي- 2)، حيث تتواصل أعمال البناء على الأرض".

كان تشيجوف قد أكد -في تصريح إعلامي الاثنين الماضي- أن مشروع "التيار الشمالي-2" يتطور ولا توجد عوائق أمام تنفيذه في الوقت الحالي، وأشار إلى تسلُم الموافقات من جميع البلدان ذات الصلة بشكل غير مباشر على الأقل لبناء المشروع.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وصدرت بالفعل رخصة البناء من قبل ألمانيا وفنلندا والسويد. ولكن عددا من الدول يقف ضد تنفيذ "التيار الشمالي- 2" خاصة أوكرانيا والولايات المتحدة ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.