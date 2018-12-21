الصين: الإعلان عن مزيد من التخفيضات الضريبية خلال العام المقبل

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، اعتزامها تطبيق تخفيضات "كبيرة" على الضرائب والرسوم خلال العام المقبل، مع إشارة إلى تخفيف موقفها بشأن السياسة النقدية، في ظل محاولات الحكومة لوقف تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

في الوقت نفسه، تخلت الحكومة في بيانها الصادر بعد اجتماع مهم في بكين عن مصطلح "محايد" واستخدمت مصطلح "حكيمة" لوصف السياسة النقدية المستقبلية.

وبحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، ستكون السياسة المالية خلال 2019 "استباقية".

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن صناع السياسة في الصين بما فيهم الرئيس شي جين بينج عقدوا خلال الأسبوع الحالي اجتماعا، غير معلن، بعد عام شاق نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويحدد الاجتماع السنوي لصناع السياسة الصينية أولويات السياسة الاقتصادية للبلاد للعام المقبل، ولكن ليس من المتوقع نشر الأهداف التفصيلية، قبل الاجتماع السنوي للمؤتمر العام لحزب الشعب الصيني المقرر في مارس المقبل.