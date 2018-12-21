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اليابان تطالب الصين باتخاذ إجراءات مسئولة لمنع القرصنة الإلكترونية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 1:23 م | آخر تحديث : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 1:23 م

طلبت اليابان من الصين، أن تتخذ إجراءات مسئولة لمنع القرصنة الإلكترونية إثر قيام مجموعة قرصنة إلكترونية في الصين بشن هجمات إلكترونية استهدفت الحكومة والشركات والمؤسسات الأكاديمية اليابانية، معربة عن إدانتها لمثل هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، تاكيشى أوسوجا، في بيان نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم الجمعة، إن كل أعضاء مجموعة العشرين بما فيهم الصين أكدوا التزامهم بحظر (المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات) التي تتيح سرقة الملكية الفكرية، لافتًا إلى أنه يتعين على الصين اتخاذ إجراءات مسئولة كعضو في المجتمع الدولي.

وأضاف أوسوجا، أن اليابان رصدت وقوع هجمات مستمرة من جانب مجموعة قرصنة تعرف ب"إيه بي تي 10" استهدفت أهداف محلية متعددة.

وجاء هذا الانتقاد بعدما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس أنه تم اتهام مواطنين صينيين بشن هجمات إلكترونية تحت رعاية الصين استهدفت مؤسسات وشركات حكومية في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا ودول أخرى.

وأكد أوسوجا أن اليابان ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي عن كثب لضمان وجود فضاء إلكتروني آمن وحر وعادل، موضحًا أن بلاده ستصدر إنذارًا للمطالبة باتخاذ تدابير أمن إلكتروني مناسبة على الصعيد المحلي.


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