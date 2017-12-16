البنتاجون: استقالة وزير الدفاع الأمريكي بسبب عدم تطابق الرؤى مع ترامب

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس تأتي بسبب عدم تطابق رؤيته لإدارة السياسات الدفاعية مع قناعات الرئيس دونالد ترامب.

فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أمس الخميس، أن ماتيس استقال خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس ترامب.

وقال المسؤول - الذي رفض ذكر اسمه - أن ترامب وماتيس كان لهما رأيان مختلفان حول بعض القضايا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد أعلن استقالته من منصبه قائلا: "إنه من الصواب بالنسبة لي أن أتنحى".

يشار إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الليلة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ماتيس سوف يتنحي عن منصبه في نهاية شهر فبراير المقبل.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نجحت في دحر "داعش" في سوريا وهو القرار الذي أحدث جدلا داخل أمريكا.