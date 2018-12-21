عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، لقطات حية لمحتجين في إقليم كتالونيا الإسباني، يشتبكون مع الشرطة احتجاجًا على اجتماع رئاسة مجلس الوزراء المركزية في مدينة برشلونة.

ويُذكر أن الحكومة الإسبانية تعقد اجتماعها اليوم الجمعة، في مدينة برشلونة برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وأغلقت الطرق في الصباح الباكر استجابة لدعوة «لجنة الدفاع عن الجمهورية» المؤيدة للانفصال عن إسبانيا.

والجدير بالذكر أن الصراع بين إسبانيا وكتالونيا المنطقة الواقعة شمال شرقي البلاد، وصل إلى ذروته نهاية العام الماضي بعد إعلان كتالونيا الانفصال والاستقلال عن مدريد من جانب واحد.