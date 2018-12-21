روسيا: تحقيقات بشأن «بي بي سي» ردا على مزاعم بريطانية ضد «آر تي»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة على البث والاتصالات (روسكوم نودزور) تحقيقات في أنشطة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في روسيا.

يأتي ذلك في رد فعل على ادعاءات بريطانية ضد قناة "آر تي" الروسية الرسمية.

وقالت "روسكوم نودزور" في بيان اليوم الجمعة إنه يتم فحص قناة "بي بي سي وورلد نيوز" التلفزيونية والمواد التي تبثها عبر الإنترنت للتأكد من أنها تتوافق مع القوانين الروسية.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تأييدها للتحقيق في أنشطة "بي بي سي" في روسيا، وقالت إن "الوقت قد حان" لهذا الإجراء، وفقا لتصريحات المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا.

وقالت زاخاروفا في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "تدخُل الحكومة البريطانية بشكل سافر في نشاط وسائل الإعلام الروسية والترويج المغرض ضد قناة /آر تي/، ومحاولات تشويه سمعة صحفيينا، لم يترك لنا خيارا آخر إلا الرد بالمثل.

وأضافت: "يؤسفني أن يمس ذلك بعض مراسلي، بي بي سي، الذين يتسمون بالمهنية العالية ويؤدون عملهم بضمير وحسن نية".

واتهمت هيئة الرقابة على الإعلام في بريطانيا "أوفكوم" قناة "آر تي" (روسيا اليوم) في بيان أمس الخميس، بـ "عدم مراعاة الحياد اللازم" في عدة مواد بثتها في مارس وأبريل الماضيين.