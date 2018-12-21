الكويت والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ميشيل آليو ماري، والوفد المرافق لها، التعاون بين الجانبين في مجالي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وناقش الطرفان – خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية الكويتية– عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز آلية التعاون الثنائي بين الجانبين.

وكانت رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ميشيل آليو ماري، والوفد المرافق لها، قد وصلوا إلى الكويت يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة رسمية لمدة أربعة أيام، التقوا خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم.