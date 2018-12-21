المدفعية العراقية تستهدف مواقع لداعش داخل الحدود السورية



قال مصدر في الاستخبارت العسكرية العراقية إن المدفعية العراقية غربى محافظة الأنبار قصفت، اليوم الجمعة، مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابي بمنطقة شعته داخل الحدود السورية.

وقال المصدر، الذي طلب بعدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، إن منطقة شعته السورية، القريبة من قضاء القائم غربي الأنبار، تعرضت لقصف مدفعي عنيف من قبل مدفعية الجيش وسط أنباء تفيد بسقوط قتلى

وجرحى في صفوف مجرمي داعش.

وأضاف أن هذه المنطقة تعد من أهم مناطق ارتكاز مجرمي داعش وسط أنباء تفيد بانهيار معنويات عناصر التنظيم الإجرامي بعد إغلاق كافة الثغرات الأمنية باتجاه الأراضي العراقية ما جعلهم محاصرين تحت وطأة القصف المدفعي والجوي.

وأوضح أن عملية استهداف منطقة شعته من قبل مدفعية الجيش جاءت وفق معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من إصابة أهدافها بشكل دقيق.