ترامب: وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس سيتقاعد في نهاية فبراير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، أن وزير الدفاع جيم ماتيس سيتقاعد بحلول نهاية فبراير، وذلك بعد أشهر من الشائعات التي تفيد بأنه يفقد نفوذه لدى الرئيس.

وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر: "الجنرال ماتيس سوف يتقاعد، في نهاية فبراير بعد أن خدم إدارتي وزيرا للدفاع خلال العامين الماضيين".

وأضاف: "خلال فترة عمل جيم، تحقق تقدم هائل، خاصة فيما يتعلق بشراء معدات قتالية جديدة".

وتابع: "الجنرال ماتيس كان عونا كبيرا لي في جعل الحلفاء وبلدان أخرى تدفع نصيبها من الالتزامات العسكرية، سيتم تعيين وزير دفاع جديد قريبا، وأشكر جيم كثيرا على خدمته".