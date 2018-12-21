وزارة العدل الأمريكية تتهم صينيين بقرصنة معلومات لصالح بكين

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، صينيين إثنين بعمليات قرصنة عالمية لأسرار شركات وبيانات شخصية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لصالح بكين.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، " إن المتهمين تشو هوا وشانج شيلونج عضوان في مجموعة قرصنة تعمل من الصين تسمى APT 10، وقد مارسا أنشطتهما الإجرامية بالاشتراك مع وزارة أمن الدولة الصينية، وهما مطلوبان من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لتهم تتعلق بالتأمر لاختراق أجهزة كمبيوتر والاحتيال على مصارف وسرقة هويات".

وأضافت " إن المتهمين عملا مع المجموعة في الفترة بين عامي 2006 و2018، وشملت أنشطتهما غير القانونية عددا كبيرا من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، حيث استهدفا عددا كبيرا من الولايات والوكالات الحكومية".

وتابعت الوزارة " إن المجموعة استهدفت مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والصناعات وشركات التقنية، بما في ذلك قطاع الطيران، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، والخدمات المصرفية والمالية، والاتصالات، والتنقيب عن النفط والغاز وغيرها".