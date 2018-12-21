السودان: تعاملنا مع الاحتجاجات دون كبحها أو اعتراضها

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نقلت وكالة السودان للأنباء اليوم الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم الحكومة قوله إن الشرطة تعاملت مع الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن خلال اليومين الماضيين ”بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها“.

وأضاف ”لكن المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلي نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة“.

ومضى قائلا ”الأزمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها“.



وتشهد السودان احتجاجات واسعة منذ اليومين الماضيين بسبب موجات ارتفاع الأسعار.



وقال مسؤولان لمحطة تلفزيونية محلية إن ثمانية أشخاص قتلوا في احتجاجات بمدينة القضارف السودانية وولاية نهر النيل أمس الخميس.

وقال معتمد القضارف لمحطة سودانية 24 التلفزيونية الخاصة إن ستة أشخاص قتلوا في القضارف، وقال متحدث باسم ولاية نهر النيل لنفس المحطة التلفزيونية إن شخصين قتلا في الولاية.