استطلاع رأي: الآراء السلبية تجاه أداء الرئيس الكوري الجنوبي مون تتجاوز الإيجابية لأول مرة

أظهر استطلاع للرأي اليوم الجمعة أن نسبة التأييد لأداء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن سجلت 45% دون تغيير للأسبوع الثاني على التوالي.. فيما أبدى 46% من الذين شملهم المسح آراء سلبية تجاه أداء الرئيس بزيادة قدرها نقطتين مئويتين عن الأسبوع الذي سبقه، لتسجل أعلى مستوى لها منذ تنصيبه رئيسا.

وبذلك تتجاوز الآراء السلبية تجاه أداء الرئيس مون، الآراء الإيجابية لأول مرة منذ تنصيبه- وفق ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وطبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "جالوب كوريا" على 1,002 شخص من الراشدين في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، بلغت نسبة التأييد لأداء الرئيس مون 45%.

وقالت "جالوب كوريا" إن الفجوة بين الآراء الإيجابية والسلبية تجاه أداء الرئيس مون لم تتجاوز 10 نقاط مئوية لأول مرة منذ تنصيبه في أوائل شهر سبتمبر الماضي، مضيفة أن الآراء الإيجابية تجاه أدائه شهدت انتعاشا بمناسبة لقاء القمة بين الكوريتين في منتصف شهر سبتمبر لتتجاوز 60% مرة أخرى، إلا أنها ظلت تتراجع بشكل تدريجي.