رئيس الاستخبارات الداخلية في ألمانيا يدعو إلى تعزيز حماية أبناء السلفيين

دعا رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، تروستن فوس، إلى توسيع اختصاصات المكاتب الإقليمية التابعة للهيئة فيما يتعلق بأبناء العائدين من "داعش" وعائلات السلفيين.

وقال فوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من مصلحة هؤلاء الأطفال أن يكون متاحا لهيئة حماية الدستور تخزين بيانات من دون هم 14 عاما، حتى يمكن تسليم هذه البيانات لسلطات أخرى حال وجود خطورة على مصلحة الطفل.

وأضاف فوس: "حتى الآن لا يجوز لنا تسليم أي بيانات للهجات المعنية بإغاثة الشباب والأطفال"، موضحا أن الأمر يتعلق بحماية الأطفال، وقال: "هؤلاء الأطفال تم تلقينهم واستغلالهم من جانب تنظيم داعش".

وأعاد فوس إلى الأذهان واقعة الطفل /12 عاما/ الذي خطط لشن هجوم في إحدى أسواق عيد الميلاد بمدينة لودفيجسهافن الألمانية عام 2016، وقال: "لذلك، فإن هذه الحالات من القضايا التي تخص سلطات الأمن أيضا".