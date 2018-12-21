الدنمارك تتهم سوريا بالتخطيط لهجوم إرهابي

اتهمت الدنمارك اليوم الجمعة رجلا سوريا بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في العاصمة كوبنهاجن.

وقال أحد ممثلي الادعاء الدنماركي إن الرجل صاحب الـ31 عاما، وشريك أصغر سنا خططا لشن هجوم، كان سيشمل تفجيرا وطعن المارة. وكان من المقرر أصلا تنفيذ الهجوم قبل عامين.

وأضاف أندرس ريساجر، نائب المدعي العام، في بيان: "بحسب لائحة الاتهام، طلب المشتبه فيه عدة مفردات الغرض منها صناعة قنبلة أو أكثر".

ووصفت المؤامرة الفاشلة بـ"قضية عيدان الثقاب" نظرا لأن بعض المواد التي كانت ستستخدم في القنابل تتألف من عيدان ثقاب.

وعثرت السلطات على هذه المواد بحوزة الرجل الأصغر سنا البالغ 21 عاما، وهو من سورية أيضا، والذي ألقي القبض عليه في أواخر عام 2016 في ألمانيا بينما كان متجها إلى الدنمارك.

ووجه الادعاء اتهاما للرجل الأكبر سنا بتكليف شريكه بالحصول على بطاريات وأجهزة لاسلكية واثنتين من سكاكين المطبخ الطويلة.