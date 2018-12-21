بابا الفاتيكان: لن يفلت أحد من العقاب في أزمة التحرش بالأطفال

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، إنه لن يفلت أحد في الكنيسة الكاثوليكية من العقاب إذا ثبت تورطه في التحرش الجنسي بالاطفال.

وذكر فرنسيس للطائفة الرومانية في خطابه التقليدي قبل عيد الميلاد (الكريسماس) للتسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية (النظام المقدس للكنيسة): "دعونا نوضح أنه أمام تلك الفواحش، لن تدخر الكنيسة جهدا للقيام بكل ما هو ضروري لكي تحيل إلى العدالة أي شخص تورط في تلك الجرائم".

وأضاف الحبر الأعظم: "لهؤلاء الذين يسيئون إلى القُصَّر، أقول : سلموا أنفسكم إلى عدالة البشر، واستعدوا للعدالة الإلهية".

وتابع: "لن تلجأ الكنيسة على الاطلاق إلى التزام الصمت، أو عدم اتخاذ أي قضية مأخذ الجد"، مؤكدا أن القضايا السابقة التي تتعلق بالاهمال والتستر عند التعامل مع ما يتردد بشأن الاساءة إلى الاطفال "لن تحدث مرة أخرى على الإطلاق".

وصدر التحذير في وقت يواجه فيه الكاردينال، جورج بيل، وهو شخصية كنسية بارزة، اتهامات بالتحرش الجنسي بأطفال في أستراليا.