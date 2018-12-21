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بريطانيا: مطار جاتويك سيظل مغلقا بدءا من مساء الخميس

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 1:10 ص | آخر تحديث : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 1:10 ص

أعلن كريس وودروف، مدير التشغيل بمطار جاتويك البريطاني، أن المطار سيظل مغلقا مساء أمس الخميس، بعد تسجيل نشاط لطائرات مسيّرة "خلال الساعة الماضية".


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