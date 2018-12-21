مستشار الحكومة السورية: نبسط سيطرتنا على كامل أراضينا بعد انسحاب القوات الأمريكية

علق مستشار الحكومة السورية، عبد القادر عزوز، على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية البدء في سحب قواتها من البلاد، قائلًا إن القوات الأمريكية في سوريا هي قوة احتلال في المقام الأول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن سحب أمريكا لقواتها لن يؤثر على إرادة الدولة السورية في المضي قدمًا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الذي كان يتلقى الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في شمال شرق سوريا.

وأوضح أن الدولة السورية ماضية قدمًا لمواجهة كل النزعات الانفصالية، التي من شأنها تهديد أمن واستقرار ووحدة الأراضي العربية السورية.

وأكد أن القوات السورية ستعمد إلى بسط سيطرتها على كامل أراضيها بعد انسحاب القوات الأمريكية، مضيفًا: «الدولة السورية ستتبع أسلوب التفاوض مع أي ميليشيا انفصالية، خاصة وأن البعض منها ينتمي إلى المكون السوري، فالدولة السورية لا تريد مواجهة معهم».

وذكر أن الدولة السورية خلال الفترة الأخيرة خاضت تجربة المصالحات المحلية والوطنية، من أجل إعادة بناء الثقة الاجتماعية، حتى مع من حملوا السلاح خارج إطار إرادة الدولة.