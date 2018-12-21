ديزني متهمة بالاستعمارية والسرقة لاستخدامها «هاكونا ماتاتا» كعلامة تجارية

تواجه شركة (ديزني) للسينما تهما بـ "الاستعمار والسرقة" لاستخدامها العبارة السواحيلية "هاكونا متاتا" كعلامة تجارية التي اشتهرت في فيلم الرسوم المتحركة "ليون كنج".

وذكرت صحيفة ديلى تليجراف البريطانية أن أكثر من 60 ألف شخص وقعوا حتى الآن على عريضة تتهم استوديو هوليود بالاستيلاء الثقافي، وتطالبها بإسقاط الحقوق التجارية على الكلمات.

وتعني كلمة هكونا متاتا "لا تقلق" أو "لا مشكلة" وكانت عنوان أغنية ، كتبها السير التون جون والسير تيم رايس للفيلم وتم ترشيح الأغنية لجائزة الأوسكار.

وتطلق شركة ديزني طبعة جديدة من الفيلم العام المقبل تضم أصوات بيونسيه والنجم البريطاني تشويتيل إيجيوفور. وقد أدى ذلك إلى حملة تهدف إلى إجبار الاستوديو على التخلي عن سيطرته على العلامة التجارية هاكونا متاتا.

وقال شيلتون مبالا، أحد الناشطين في زيمبابوي، والذي بدأ العريضة على الإنترنت: "أشبّه ذلك بالاستعمار والسرقة، أو الاستيلاء على شيء لا حق لك فيه".

ووفقاً للعريضة، تستخدم هذه العبارة بلدان مثل تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية..وتقول العريضة: "انضم إلينا وقل لا لديزني أو أي شركات أو أفراد يتطلعون إلى استخدام اللغات أو العبارات

كعلامات تجارية لم يخترعوها".

وفقاً لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، فإن ديزني قد تقدم أولاً باستخدام العبارة كعلامة تجارية في عام 1994، عندما أطلق فيلم ليون كينج، وتم منحه حقوق الملكية في عام 2003.

ولا تزال هذه العلامة التجارية نشطة وتعني أن بإمكان شركة ديزني مقاضاة الشركات الأخرى التي تستخدمها طباعة على قميص مثلا. ولا يمكن مقاضاة الناس لاستخدام هذه العبارة في الكلام.