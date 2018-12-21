لافروف: واشنطن لن تنجح بمفردها في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير ممكنة دون الولايات المتحدة، لكن الأخيرة لن تنجح في ذلك بمفردها.

وأوضح لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي: "مع كل أهمية الولايات المتحدة، هذا مفهوم، أن التوصل لاتفاق لن ينجح دونهم، لكن يجب أن يكون مفهوما، أن الولايات المتحدة لن تصل لاتفاق بمفردها"،بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "لذا من الضروري العودة للصيغ الجماعية، رباعية الوسطاء الدوليين، الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية".

وتابع: "تقلقنا محاولات… تقويض الأسس القانونية الدولية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، المثبتة في قرارات، بما في ذلك القرارات الملزمة للأمم المتحدة".