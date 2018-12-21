الجيش اليمني: مقتل وإصابة 45 من الميليشيات في مواجهات بدمت وقصف للتحالف بصرواح

أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة 30 من عناصر ميليشيات الحوثي في مواجهات بمديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، اليوم الجمعة، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من الميليشيات التسلل، باتجاه مواقع جنوبي مدينة دمت حيث تمكنت قوات الجيش من إحباط هذه المحاولة ، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 18 عنصرًا من الميليشيات، بينهم القياديان الميدانيان المدعو محمد عبدالله الموسمي، والمدعو محسن رياب، بالإضافة إلى إصابة 12 أخرين.

من جانبها، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ، اليوم، عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

واستهدفت الغارات تعزيزات للميليشيات قادمة من العاصمة صنعاء، كانت في طريقها إلى جبهة صرواح.

وبحسب "سبتمبر نت" أسفرت الغارات عن مصرع 15 عنصرًا من الميليشيات، وتدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

كما استهدفت المقاتلات بثمان غارات جوية، تجمعات الميليشيات ومواقع تمركزها جنوبي مدينة صرواح.

وكانت قوات الجيش، أفشلت مساء أمس عدة محاولات تسلل للميليشيات باتجاه مواقع جنوبي وشرقي المديرية ذاتها، وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.