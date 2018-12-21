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ألمانيا: مسارات تفتيش الركاب كانت محط تركيز المشتبه بهم في التجسس على مطار شتوتجارت

شتوتجارت (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 4:30 م | آخر تحديث : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 4:30 م

أعلنت السلطات الألمانية، أن الإسلاميين المشتبه بهم في القيام بمحاولات تجسس في مطار شتوتجارت الألماني، كانوا يركزون على رصد مسارات العمل في منطقة تفتيش الركاب بالمطار.

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بادن-فورتمبرج، توماس شتروبل، اليوم الجمعة، إن المشتبه بهم كانوا موجودين على نحو ملفت للانتباه في صالات المطار، وأضاف: "التحقيقات على خلفية محاولات التجسس في مطار شتوتجارت سارية على قدم وساق".

وأكد شتروبل، أن هناك صلات للمشتبه بهم بالأوساط الإسلامية المتطرفة.

وكانت السلطات الألمانية شنت حملة تفتيش استهدفت عددا من المنازل بولايتي بادن-فورتمبرج وشمال الراين-ويستفاليا عقب رصد محاولات تجسس من قبل إسلاميين مشتبه بهم في مطارين بباريس وشتوتجارت.


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