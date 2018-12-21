سول وواشنطن تعقدان الجولة الثانية من اجتماعات مجموعة العمل المشتركة

تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الجولة الثانية من اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بينه الدولتين، في سول، وفقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

ويرأس الجانب الكوري الجنوبي في هذه الجولة المبعوث النووي لي دو هون، في حين يرأس الجانب الأمريكي الممثل الأمريكي الخاص بالسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية ستيفن بيجان.

ومن المتوقع أن يتم في اجتماع اليوم بحث القضايا المتعلقة بالاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والاستراتيجية الدبلوماسية المشتركة بين سول وواشنطن للتعامل مع الملف النووي الكوري الشمالي.

ومن المتوقع أيضا أن يبحث الجانبان القضايا المتعلقة بإعفاء المشروعات التعاونية بين الكوريتين من العقوبات الدولية والأمريكية، بما في ذلك إعادة ربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين، وإنشاء خط جوي دولي يربط بين الكوريتين، وتقديم 8 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.