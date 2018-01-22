الصين تختار رواد فضاء للعمل في محطتها الفضائية الجديدة

تبدأ السلطات المختصة في الصين عملية اختيار الجيل الجديد من رواد الفضاء، الذين سيخضعون للتدريبات من أجل العمل في محطة الفضاء الصينية الجديدة التي تعتزم الدولة إطلاقها إلى الفضاء الخارجي.

ونقلت تقارير صحفية نشرتها صحيفة «تشاينا ديلي»، ووكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية اليوم الإثنين، عن يانغ ليوي نائب مدير وكالة الفضاء الصينية، وهو أيضًا أحد رواد الفضاء، قوله إن عملية الاختيار سوف تبدأ حالاً وإنه بوسع العلماء والمهندسين الصينين أن يتقدموا بطلباتهم حيث إنهم مأهلون لذلك ومستحقون.

وأضاف، "نحن نخطط لاختيار مرشحين مناسبين من الشركات العاملة في مجال صناعة الفضاء، ومراكز البحوث، والجامعات، وسوف ندربهم لزيادة قدراتهم على الاحتمال؛ ليصبحوا مهندسين ومتخصصين قادرين على العمل في محطات الفضاء الخارجي.