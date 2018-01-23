نائب الرئيس الأمريكى: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اعتراف بالحقيقة

بعد أن زار نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس مصر والأردن لعدة ساعات، أعلن خلال زيارته لإسرائيل والتى تستمر يومين، اعتزام واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة قبل نهاية عام 2019.

وحث بنس فى خطاب أمام الكنيست الإسرائيلى، اليوم، الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام، قائلا: «نعرف أن الإسرائيليين يريدون السلام... وعلى القيادة الفلسطينية العودة إلى الطاولة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال بنس وسط تصفيق من أعضاء الكنيست :«خلال الأسابيع القادمة، ستمضى إدارتنا فى خطتها لفتح السفارة الأمريكية فى القدس، وسيتم فتح السفارة قبل نهاية العام القادم»، مضيفا أن «الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف بالحقيقة... والحقيقة هى الأساس الحقيقى الوحيد لسلام دائم»، على حد زعمه.

إلى ذلك، أخرج أمن الكنيست نواب القائمة المشتركة (النواب العرب فى الكنيست) من الجلسة التى شهدت خطاب بنس، فى أعقاب احتجاجهم على سياسة الإدارة الأمريكية المعادية للفلسطينيين، ورفعهم لافتات كُتب عليها «القدس عاصمة فلسطين»، بحسب موقع «رام الله» الاخبارى. واجتمع بنس فى وقت سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى القدس المحتلة.

إلى ذلك، ذكرت شبكة «بلومبرج» الأمريكية، أمس، أن بنس توجه إلى إسرائيل بعد أن طلب من قادة مصر والأردن الضغط على الفلسطينيين من أجل استئناف المحادثات مع واشنطن.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، قوله إن بنس طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، بالتواصل مع قادة السلطة الفلسطينية نيابة عن الولايات المتحدة وأن يخبرا الفلسطينيين بأن واشنطن مهتمة باستئناف المحادثات المباشرة.