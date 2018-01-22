التحالف العربي: قوات الشرعية تقترب من صنعاء

قال الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن الجيش اليمني حقق انتصارات كبيرة في الآونة الأخيرة ضد ميليشيا الحوثي.



وأشار المالكي، في تصريحات خاصة لقناة «سكاي نيوز»، اليوم الأحد، إلى أن الجيش اليمني حقق تقدما على جبهات الساحل الغربي وصعدة، وباتجاه البيضاء ونهم وصرواح، ويقترب من صنعاء.



وأكد أن استخدام الميليشيات الحوثية صواريخ أرض أرض دليل على الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها، محذرا في الوقت ذاته من أن وقوع الأسلحة الفتاكة مثل الصواريخ الباليستية بيد الميليشيات الحوثية يعتبر تهديدا لدول المنطقة والعالم.



وأضاف أن قوات التحالف العربي تتبادل المعلومات الاستخبارية مع دول غربية، فيما يخص اكتشاف الصواريخ واستهدافها والقدرات الصاروخية للميليشيات وتهريبها خاصة عبر ميناء الحديدة، لافتًا إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت مرارا استهداف الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب.



وقال "إن الميليشيات الانقلابية تربطها علاقة مصالح بإيران وهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم وطهران تتحكم بهم، إيران تسللت إلى اليمن عبر برامج إنمائية غير حقيقية في محافظة صعدة، لكنها كانت تهدف لدراسة الوضع السياسي في البلاد".



وأشار إلى أنه بعد مقتل الرئيس اليمني السابق ظهر الوجه الحقيقي الإجرامي للميليشيات المتمثل خصوصا في القتل خارج إطار القانون ، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات تحاول فرض واقع على الأرض وتسعى لتهميش القبائل، وتسعى لابتزاز المجتمع الدولي واستغلال الأزمة الإنسانية في اليمن.