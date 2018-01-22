«جُنح رمل الإسكندرية» تحبِس المتهم بحادث «كوبري ستانلي» 3 أعوام

قضت، محكمة جنح «أول الرمل» في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد يوسف، اليوم الإثنين، بمعاقبة، المتهم في حادث الاصطدام المعروف إعلاميا بـ«غريق كوبري ستانلي» بالحبس عامين «مع الشغل» عن تهمتي «القتل الخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدر» وكذلك الحكم عليه عامًا ثالث مع دفع كفالة 1000 جنيهًا؛ لوقف تنفيذ العقوبة عن تهمة «الإصابة الخطأ» و50 جنيهًا غرامة عن تهمة «إتلاف منشاة عامة».

وفي بداية الجلسة وجه ممثل النيابة العامة، للمتهم لدى مثوله أمام المحكمة تُهم «القتل، والإصابة الخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدرات، وإتلاف الممتلكات العامة» بعد أن وصل لمقر المحكمة الواقعة في منطقة المنشية، من محبسه وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن جانبه، شكك محامى «المتهم» أمام المحكمة في صحة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد قيادته السيارة وقت الحادث تحت تأثير المخدر، وطالب بإخلاء سبيله، وهو ما لم تأخذ به هيئة المحكمة، فيما طالب محامي المجني عليه، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لغيرة.

ويعود الحادث، إلى الأول من شهر يناير الجاري، عندما صدمت سيارة تحمل أرقام 22364 ملاكي المنوفية، قيادة «ا. و. ج» 19 عامًا، طالب بكلية التجارة ـ جامعة الإسكندرية، ومحل إقامته محافظة المنوفية، كل من الشاب «محمد حسن شوقي، 19 عامًا»، والذي تم استخراج جثمانه من مياه البحر عقب الحادث بأسبوع، حيث سقط من أعلى كوبري ستانلي؛ بعد أن صدمته السيارة وصديقاه «مُصابين».