السكة الحديد: زيادة أسعار التذاكر لن تمس المواطن البسيط

قال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن زيادة أسعار تذاكر القطارات ما زالت تحت الدراسة، مؤكدًا أن نسبة الزيادة لم تحدد بعد، لكنها لن تمس المواطن البسيط.



وأشار «سالم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس الأحد، إلى تكبد الهيئة خسائر مالية ضخمة سنويًا تصل إلى 5 مليار جنيه.



وتابع أن هناك مشروعات كبيرة تنفذها الهيئة في القطاع في الوقت الحالي، موضحًا أن الزيادة المرتقبة في أسعار التذاكر ستشارك في تطوير السكك الحديدية؛ نظرًا لتهالكها حاليًا، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



وذكر أن السكك الحديدية تنقل ما يقرب من 350 مليون راكب سنويًا، مستطردًا أن جميع العاملين بالهيئة يواصلون العمل على مدار اليوم من أجل تيسير الرحلات.