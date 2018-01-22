مقتل 3 وإصابة 18 جراء انفجار قنبلة في سوق جنوب تايلاند

ذكرت الشرطة أن دراجة نارية مفخخة تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في مقاطعة يالا، جنوبي تايلاند، في وقت مبكر من اليوم الاثنين في أحدث أعمال عنف المتمردين في المنطقة.



وقال روناسيلب فوسارا، قائد الشرطة بالمنطقة الجنوبية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الانفجار نجم عن وضع عبوة ناسفة محلية الصنع داخل خزان وقود دراجة نارية متوقفة أمام سوق للمواد الغذائية الطازجة في يالا، على بعد 1080 كيلومترا جنوب بانكوك.



وحدثت الاصابات لمواطنين تايلانديين من الديانات البوذية والاسلامية.



وذكرت الشرطة أن المصابين نقلوا جميعا إلى مستشفى محلى حيث لقي ثلاثة منهم حتفهم في وقت لاحق.



وتشتبه الشرطة في أن المسؤولين عن الهجوم من متمردي المنطقة لانهم استخدموا نفس النوع من القنابل التي استخدمت في هجماتهم المتفرقة خلال الأعوام الماضية.



وقال روناسيلب إن الشرطة شرعت في إجراء تحقيق في الحادث.



يذكر أن تايلاند دولة ذات أغلبية بوذية، لكن جنوب البلاد ذي الأغلبية المسلمة يعانى من حركة تمرد انفصالية أسفرت عن مقتل أكثر من 6500 شخص منذ عام 2004.