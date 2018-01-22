مقتل مدني في هجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، بمقتل مدني في هجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - في تصريح لقناة «السومرية نيوز» العراقية - إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بأحد أزقة منطقة المعامل شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال، مضيفًا أن قوة أمنية نقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقًا بالحادثة.

وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.