وزارة العدل الفرنسية: إضراب حراس السجون في 15 من أصل 188 سجنا

ذكرت وزارة العدل الفرنسية، اليوم الاثنين، أن حراس السجون في 15 من أصل 188 سجنا في البلاد، اضربوا عن العمل، في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات ضد سلسلة من الهجمات التي نفذها سجناء.

وقالت الوزارة إن هناك 35 سجنا آخر محاصرين بسبب الحراس المحتجين.

وبدأت موجة الاحتجاج بعد أن هاجم متطرف إسلامي ألماني أربعة حراس في سجن بشمال فرنسا، في 12من ينايرالجاري.

ويواجه كريستيان جانتزارسكي، الذي أوشك على إنهاء فترة سجنه عن دوره في هجوم بقنبلة وقع في عام 2002 على معبد تونسي، احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة، على خلفية تهم تتعلق بهجمات تنظيم القاعدة.

وقد تم وضعه الآن قيد التحقيق الرسمي بتهمة محاولة القتل بسبب الهجوم الذي وقع في السجن.

وبعد أيام قليلة من وقوع الحادث، هاجم أحد السجناء في سجن جنوب فرنسا - والذي استاء من تفتيش حقيبته - سبعة من الحراس وتسبب في إصابتهم.

وقالت وزارة العدل إن السجين في هذه القضية كان يقضي حكما على خلفية جرائم عادية، ولكن يشتبه في أنه أصبح متطرفا.

وفي هجوم ثالث، أصيب اثنان آخران من حراس السجون، يوم الجمعة الماضي، في سجن بورجو بجزيرة كورسيكا الواقعة في البحر المتوسط.

وفي المحادثات التي جرت في مطلع الأسبوع مع اتحادات السجون، عرضت سلطات السجون تعيين 1100 حارس إضافي على مدار أربع سنوات، وإنشاء أجنحة منفصلة لتضم السجناء العنيفين. ومن جانبها، رفضت الاتحادات الخطة، حيث رأت أنها غير كافية.