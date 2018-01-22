قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن البرلمان يقف على الحياد في انتخابات الرئاسة، متابعًا أن النواب أحرار ولديهم الحرية المطلقة في دعم أي مرشح وتزكيته.



وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الأحد، أن أي مرشح رئاسي يملك التواصل مع النواب للحصول على تزكياتهم عبر وسائل متعددة.



وعن شكوى بعض مرشحي الرئاسة عن رفض البرلمان استقبالهم من أجل الحصول على التزكية، أوضح أن قانون المجلس وقانون ممارسة الحقوق السياسية يمنع على أي شخص استغلال المرافق العامة في العمل السياسي، أو لقاء مرشحين لأي انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية.



