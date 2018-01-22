«شكري» و«الجبير» يبحثان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية المشتركة

بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير، مجمل العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين، حيث ركزا على العلاقات الاقتصادية والتجارية وضرورة السعي نحو تعزيز استثمارات المملكة في مصر.

جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزيران اليوم الاثنين في الرياض على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق من أجل تعزيز العلاقات ودفعها إلى الأمام تنفيذاً لتوجيهات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال أبوزيد: إن الوزيرين تشاورا ايضا بشأن آخر المستجدات الإقليمية حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من الملفات بما فيها تطورات الوضع في سوريا واليمن وجهود مكافحة الإرهاب واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق حول مجمل الأوضاع في المنطقة، حفاظا على الأمن القومي العربي وتعضيد التضامن في مواجهة التحديات المختلفة سواء من داخل الإقليم أو خارجه.