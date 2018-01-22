السعودية تدين الهجوم على فندق في كابول

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقًا في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية تأكيده وقوف المملكة إلى جانب الدول الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، معربًا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان مسلحون يرتدون زي الجيش، قد اقتحموا فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الأفغانية كابول مساء أمس الأول السبت، واشتبكوا مع القوات الخاصة الأفغانية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين، وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الحادث.