يتبقى 8 أيام فقط على غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر، وشهد سوق الانتقالات نشاطًا كبيرًا من الأندية المصرية عدا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث لم ينجح الأهلي سوى في ضم لاعب واحد، بينما تمكن الزمالك من ضم لاعبين من مصر المقاصة.

وشهد سوق الانتقالات الشتوية الجاري اتمام 66 صفقة حتى الأن، بعد مرور 21 يومًا على انطلاق الميركاتو الشتوي في مصر.

ويتصدرنادي الرجاء قائمة الفرق الأكثر تعاقدًا مع اللاعبين خلال الميركاتو الجاري برصيد 10 لاعبين، ويليه فريق الاتحاد السكندري بـ8 لاعبين، بينما يقبع نادي إنبي في المركز الأخير حيث لم يتمكن من إبرام أي صفقة حتى الأن، كما هي حال نادي النصر، ولم يضم قطبي الكرة المصرية سوى 3 لاعبين فقط، هم محمد فخري لاعب الأهلي الجديد والذي انتقل من غزل المحلة، وتعاقد الزمالك مع ثنائي المقاصة نانا بوكو و عماد فتحي.

وتعاقد نادي الرجاء مع محمد عبدالله لاعب إنبي السابق، وثنائي طلائع الجيش محمود عبد العاطى وديفيد إيفوي ولاعبي سموحة مصطفى «لا لا» وعمر فاروق على سبيل الإعارة ستة أشهر، والغانى ستيفان مانوتشو، ومحمود صبرى، وأحمد عبد الواحد والتونسي غازى شلوف لاعب الصفاقسي والملعب التونسي وسعد حسني لاعب فريق الإسماعيلي.

ونجح نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع 8 صفقات جديدة خلال الفترة الحالية على رأسهم أحمد كابوريا ورزاق سيسيه من الزمالك، وأحمد سمير من وادي دجلة،واللاعب ويلسون أكاكبو من المصري، وشوقي السعيد من العربي الكويتي وإيمانويل بناهينى مهاجم الإسماعيلى السابق وكريم الديب وكريم مصطفى من المقاولون العرب.

بينما تعاقد النادي الإسماعيلي مع لاعب واحد حتى الآن وهو الليبيرى باتريك وليه المشهور باسم «رونالدينيو».

وتعاقد المصري البورسعيدي مع السوري عبد الله الشامي لاعب الأهلي السابق، والحارس أحمد مسعود من فريق مصر المقاصة ووليد حسن لاعب سموحة السابق وإسلام عيسى من النصر، ويوسف اوتارا من وادي دجلة.

ونجح نادي سموحة في ضم كلاً من هانز وولف هداف الدوري الغاني وأوكرا أوجستين لدعم هجوم الفريق السكندري، كما تعاقد مع مروان شاهين هداف فريق المنصورة، وبلال زكريا هداف فريق منية سمنود، ورجب نبيل لاعب مصر المقاصة، وإسلام صالح من المصرى، وأسامة إبراهيم.

واستفاد نادي مصر المقاصة من الصفقة التبادلية مع الزمالك والذي حصل على نانا بوكو وعماد فتحي، بينما حصل الفريق الفيومى على الثلاثى صلاح عاشور وأحمد مجدى ومحمد رمضان، كذلك نجح نادي المقاصة في التعاقد مع مصطفى شبيطة لاعب بتروجت، ومحمد دسوقي الظهير الأيسر لفريق الترسانة، ورجب عمران لاعب جمهورية شبين، وشريف حازم مدافع الأهلي والإسماعيلي السابق وإسلام فتحي مهاجم الترسانة.

كما تعاقد نادي وادي دجلة مع أحمد سالم صافي وأحمد عيد عبد الملك ومحمد جمال الشهير بـ«بيبو» مهاجم نادي الفيوم والنيجيري إيمانويل إيجبتور لاعب وسط أهلي طرابلس الليبي وريتشارد بورو لاعب منتخب توجو وباتريك مالو مدافع سموحة والمالي أبوبكر تراوري من إنبي.

وتعاقد المقاولون خلال الميركاتو الشتوي الحالي مع محمود فتح الله مدافع الزمالك والنجمة اللبناني السابق، وحسام باولو لاعب الاتحاد السابق.

فيما تعاقد نادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع مؤمن إبراهيم لاعب الرجاء والمغربي سفيان طلال صانع ألعاب فريق الجيش الملكي المغربي.

ونجح نادي الأسيوطي سبورت في التعاقد مع شهاب الدين أحمد لاعب وسط الأهلي والإنتاج الحربي السابق، بجانب ضم ثنائي المقاصة عفروتو ومحمد أبو الجود، وعمر سافيولا صانع العاب القناة وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري. والجنوب افريقي جيفت والمهاجم الناميبي فلونجو.

وتعاقد نادي بتروجت مع عمر النجدي لاعب المقاصة والشعب الإماراتي السابق، بجانب ضم سامح عبد الفضيل ووليد عطية ثنائي الإسماعيلي بالإضافة إلى علاء علي لاعب المصري البورسعيدي.

كما تعاقد نادي الإنتاج الحربي مع ثنائي شباب الأهلي محمد حسين عضل ويوسف علاء.