20 لاعبا فى معسكر سموحه استعدادا للنصر

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استقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي سموحه على اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة النصر والمقررة غدًا على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـعشرين لبطولة الدورى الممتاز .

وشهدت قائمة سموحه عودة الثنائي حسام حسن ومحمد حمدي زكي بعد الغياب عن مباراة طنطا، كما انضم لقائمة المعسكر استيفان سارفو المهاجم الغانى المنضم حديثا للفريق فى أول ظهور له

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ، أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود معاذ، السيد فريد، ياسر إبراهيم، رجب بكار، عبد الله بكري، طارق طه

خط الوسط : محمود عبد العزيز، أحمد حمص، عمرو المنوفي، ناصر ماهر، أحمد تمساح، أحمد نبيل «مانجا»، محمود سيد

خط الهجوم : أوميد أوكيرى، استيفان سارفو ، أوجستين أوكرا، محمد حمدى زكى، حسام حسن