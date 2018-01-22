انقطاع الآلاف في جبال الألب عن العالم الخارجي بسبب هطول الثلوج بغزارة

ذكرت مصادر محلية اليوم الأحد أن آلاف الأشخاص في جبال الألب انقطعوا عن العالم الخارجي إثر هطول الثلوج بغزارة غطت خطوط السكك الحديدية وأغلقت الطرق.



وتم إلغاء رحلات القطارات المتجهة إلى منتجع زيرمات السويسري للتزلج بسبب تحذيرات من انهيارات ثلجية، وكانت التحذيرات على أعلى مستوى لها مساء اليوم، وتم إغلاق الطرق المؤدية إلي المنتجع، بحسب متحدث باسم المنطقة.



ولم يكن الوصول إلى قرية سانت أنطون النمساوية ممكنا إلا في ظل ظروف قاسية، كما لم تسمح الشرطة للمركبات بالمغادرة مساء اليوم إلا اذا كانت مجهزة بمعدات تؤهلها للسير وسط الثلوج. وتم إرسال حافلات مليئة برجال الشرطة والإطفاء لضمان سلامة السياح.



ولم تتضح الفترة التي سيتعذر خلالها الوصول إلى زيرمات، مع توقعات بتساقط الثلوج مجددا، وأشارت هذه التوقعات إلى احتمال وصول ارتفاع الجليد إلى 70 سنتيمترا ليلة الأحد - الاثنين. وأصبح الانتقال بالمروحيات هو الإمكانية الوحيدة لمغادرة المنتجع السويسري في الظروف الجوية التي يتضرر منها حوالي 9000 سائح.