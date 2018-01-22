لقي سبعة أطفال إماراتيين من أسرة واحدة مصرعهم اليوم الاثنين، إثر اشتعال حريق في منزلهم.

وأفاد مسؤولون في الدفاع المدني بإمارة الفجيرة، بأن الحريق اشتعل فجر اليوم، ولم يستطع الأطفال الخروج من المنزل، ما أدى إلى وفاتهم.

وذكر المسؤولون للصحفيين، أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان البلاغ، وعثرت على الأطفال متوفين ( 4 إناث) و(3 ذكور)، أكبرهم عمره 13عاما، وأصغرهم توأم إناث 5 أعوام، موضحين أن أسباب الحريق مازالت مجهولة.

وقالت مصادر طبية إن الأطفال وصلوا إلى مستشفى الفجيرة متوفين، وتبين أن سبب الوفاة الاختناق جراء دخان الحريق.

من جانبه، علق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي على الحادث، بتوجيه إدارات الدفاع المدني بالدولة "للتأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين".

وقرر أن "تتحمل الحكومة تكلفة تلك الأجهزة لمن لا يستطيع".

وأضاف ، بتغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" : "المواطن أغلى ما نملك، وحياته حياة للوطن، وأمنه وسلامته أولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا".