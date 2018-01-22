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المالكي: عباس سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف رسميا بفلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
بروكسل - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 22 يناير 2018 - 2:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 22 يناير 2018 - 2:00 ص
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية خلال لقائه المقرر عقده اليوم الاثنين مع وزراء خارجية من التكتل.

وقال المالكي، خلال تواجده في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن عباس سيبلغ الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب عليه أخذ هذه الخطوة "كطريقة للرد" على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية الليلة الأحد.

وأضاف المالكي أن عباس سيجدد التأكيد على التزامه بعملية السلام في الشرق الأوسط.

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