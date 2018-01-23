السفارة السعودية تحتفل غدا بذكرى تولى سلمان الحكم

يقيم السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، مساء غد الثلاثاء، حفلا بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين، فى مقر السفارة السعودية بالقاهرة. وسيلقى قطان كلمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ أن تولى مقاليد الحكم فى 23 يناير 2015.

ومن المنتظر ان يحضر الحفل عدد من الوزراء والمفكرين والسياسيين والسفراء ورؤساء التحرير والكُتاب والإعلاميين.