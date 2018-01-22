القداس الأخير للبابا فرنسيس في بيرو يجذب مليون شخص

جذب القداس الأخير للبابا فرنسيس الذي أقيم في قاعدة جوية في بيرو يوم الأحد نحو مليون شخص هتفوا وصفقوا ولوحوا بالأعلام في بداية القداس بالعاصمة ليما.



وذكرت تقارير تلفزيونية أنه كان من المتوقع مشاركة 1.2 مليون شخص في القداس الأخير للبابا الأرجنتيني البالغ من العمر 81 عاما خلال زيارته السادسة لأمريكا اللاتينية والتي استهلها بزيارة إلى تشيلي.



ودعا فرنسيس الكاثوليك في عظته إلى هزيمة "عولمة اللامبالاة" ومساعدة المهمشين الذين "وجدوا على طول طرقنا، والذين يعيشون على هامش مدننا".



وانتظر عدد من المؤمنين أكثر من 24 ساعة لحضور أخر قداس للبابا في بيرو قبل عودته إلى الفاتيكان.