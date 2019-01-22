مفوضية حقوق الإنسان في زيمبابوي تتهم «الأمن» بتعذيب المتظاهرين

اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في زيمبابوي، اليوم الثلاثاء، قوات الشرطة والجيش في البلاد باستخدام وسائل "التعذيب الممنهج" ضد الشباب بشكل رئيسي، وذلك خلال أسبوع من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسبوع الماضي بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود لأكثر من الضعف.

وبدأت المفوضية التي أنشأتها الحكومة تحقيقا في أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.

وقالت المفوضية في بيان لها نشرته عبر البريد الإلكتروني من العاصمة هراري إن أفراد الشرطة والجيش استخدموا القوة المفرطة ضد المدنيين في ردهم على تلك الاحتجاجات.

واستهدفت قوات الأمن الشباب الذين يعيشون بالقرب من المناطق التي قام المتظاهرون بمحاصرتها بالحواجز أو إحراقها.

وكان رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا قد تعهد اليوم الثلاثاء بعقوبة شديدة لأي عناصر تابعة لقوات الأمن يثبت تورطها في أي سلوك عنيف خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، وذلك بعدما قطع جولة خارجية كان يقوم بها.

وكتب على موقع تويتر :"تورط قوات الأمن في أي عنف أو سلوك سيء أمر غير مقبول، ويعد خيانة لزيمبابوي الجديدة".