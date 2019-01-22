حارس يد الزمالك يدافع عن مدرب المنتخب ويتوقع الإنجاز في مونديال 2021

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دافع محمد علي حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك عن الإسباني ديفيد ديفيز مدرب المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بألمانيا والدنمارك والمشارك بها منتخب الفراعنة وتأهل للدور الرئيسي بها.

وقال علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي: "الهجوم على مدرب منتخب مصر غير مبرر لأنه أضاف لكل اللاعبين وهو سبب الأداء الجيد للفريق في كأس العالم".

وأضاف: "المدرب في 6 أشهر أدخل كرة اليد المصرية في مكانتها الطبيعية، فماذا يريد بعض الأشخاص الذين لاع يعلمون شيئا عن كرة اليد".

وتابع: "المنتخب في أفضل حالته منذ 10 سنوات ولديه معدل أعمار صغير، وأن تخسر مباريات أمام منتخبين لعبوا نهائي بطولة كأس العالم في فرنسا، وأيضا تخسر بشرف والجميع بدأ في احترام منتخب بلادك".

وواصل: "أنا على يقين أن منتخب مصر في كأس العالم 2021 سيكون مختلفا والأيام ستثبت ذلك، واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم وأظهروا قوة كرة اليد المصرية".

وأتم: "أتمنى أن نترك الجهاز الفني الحالي يعمل بدون انتقادات، وأخيرا المنتخب شرفنا في المونديال".

ولم ينضم محمد علي حارس الزمالك لقائمة المنتخب في كاس العالم الحالي، حيث تم الاستعانة بكريم هنداوي حارس مرمى بشكتاش التركي ومحمد عصام الطيار حارس مرمى الأهلي.

وكان منتخب اليد قد خسر من النرويج والدنمارك في الدور الرئيسي للمونديال ضمن أفضل 12 منتخبا في البطولة، ويلعب آخر مبارياته أمام تونس يوم الأربعاء .