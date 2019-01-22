وزيرة الصحة: تشغيل مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية مارس المقبل

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، بمرافقة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أعمال التجهيزات النهائية لمسشفى أبو خليفة للطوارئ بمركز القنطرة غرب، والمقامة على مساحة 12 ألف و500 متر بتكلفة 273 مليون جنيه.

وأكدت "زايد"، التسليم المبدئى للمستشفى المقامة لخدمة مصابى حوادث الطرق والطوارئ بشكل عام خلال شهر مارس المقبل، ولحين الافتتاح سيجرى مراجعة التجهيزات الطبية بالمستشفى من خلال فريق طبى من أساتذة كليات الطب، بجامعتى عين شمس وقناة السويس، وسيجرى تشغيل المستشفى بالتعاون بين الجامعتين أيضا، لتوفير التخصصات الجراحية المطلوبة لاستقبال الحوادث.

ووجهت "زايد"، بتوفير الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وفقا لمعايير الجودة العالمية؛ لتصبح صرحًا طبيًا يخدم إقليم القناة وسيناء، مؤكدة وضع المستشفى ضمن خطة التأمين الطبى لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الذى تستضيفه مصر.

وأشارت "زايد" إلى وضع الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى، وسيجرى تجهيز مستشفيات المحافظة لتكون واجهة طبية مميزة.

وأعلنت "زايد" عن اجتماع موسع، مع عمداء كليات الطب بالجامعات، الأحد المقبل بديوان وزارة الصحة، لمناقشة وبحث تطوير منظومة الغسيل الكلوى؛ للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات، فى تطوير الخدمة الطبية.

من جانبه أشاد محافظ الإسماعيلية، بجهود وزارة الصحة والسكان لتطوير كفاءة المنظومة الصحية بالإسماعيلية، وإقامة مركز متخصص للكلى الصناعى، وجراحات الكلى بمستشفى الإسماعيلية العام، والذى يجرى تنفيذه حاليا بهدف التوسع فى تقديم الخدمة الطبية لمرضى الكلي بالمحافظة، والمقرر أن يضم 100 ماكينة غسيل كلوى حديثة وغرفة عمليات وجراحات للكلى على أحدث وسائل تكنولوجيا الطب الحديث.

وتفقدت "زايد"، مركز العلاج الطبيعى بمستشفى هيئة قناة السويس، والتقت الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد.

وتضم المستشفى 8 أقسام، (الاستقبال ويضم 12 غرفة منهم غرفتين إنعاش و6 غرف ملاحظة وغرفتى فرز وغرفتين للعمليات الكبرى، وقسم "العيادات" ويضم 5 غرف للكشف وغرفة لسحب العينات و3 غرف للعلاج الطبيعى وصيدلة وقسم للأشعة السينية، وقسم "العمليات" ويضم 3 غرف عمليات و6 أسرة إفاقة وتحضير، وقسم "المعامل" ويضم 3 معامل للكيمياء والهيماتولوجى والبكتريولوجى، وقسم "الأشعة" ويضم 2 أشعة سينية وواحدة مقطعية ودوبلر بجانب قسمين للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، وتبلغ سعة المستشفى 114 سرير منهم 13 سرير رعاية مركزة).