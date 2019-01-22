بوتين: خصصنا الكثير من الوقت مع «آبي» بشأن آفاق التوصل إلى معاهدة سلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، "خصصنا الكثير من الوقت مع آبي بشأن آفاق التوصل إلى معاهدة سلام".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سبق المفاوضات الحالية عمل خبراء من البلدين بشأن قضايا الاقتصاد ومعاهدة السلام، مضيفاً "أنا مسرور جدا لرؤيتك" موجها حديثه إلى آبي،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، المحادثات بين زعيمي روسيا واليابان، التي تدور حول قضايا العلاقات الثنائية، وعلى رأسها موضوع إبرام معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو.

وسبق للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أعلن يوم أمس الإثنين، أن روسيا تعتزم القيام بكل ما يلزم للإسراع في إبرام معاهدة السلام مع اليابان.

وفي نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، سيطر الاتحاد السوفيتي انذاك على جزر اطلق عليها كوريل، فيما تطلق عليها اليابان ن الأراضي الشمالية، ومنع النزاع على الجزر توقيع معاهدة سلام .

ونقلت وسائل إعلام روسية عن آبي القول " أريد أن أناقش أمورا بشأن توقيع معاهدة سلام".

وأضاف" نحن على استعداد لتوحيد الجهود لجعل هذا العام عاما جريئا بين روسيا واليابان".